Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi Güncel Haberler XİCHANG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle bir uzaktan algılama uydu grubunu Salı günü uzaya gönderdi. XİCHANG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle bir uzaktan algılama uydu grubunu Salı günü uzaya gönderdi. Yaogan-35 ailesinin beşinci partisi olan uydular, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 12.19'da uzaya gönderildi ve önceden belirlenmiş yörüngeye girdi. Uydular temel olarak bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik taramalar, tarımsal ürünlerin verim tahminleri ile afet önleme ve azaltma çalışmaları yürütmekte kullanılacak. Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 436. uçuş göreviydi. Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkez i'nden bir uzaktan algılama uydu grubunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi uzaya fırlatıldı, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Mengyu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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