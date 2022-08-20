Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı Güncel Haberler XİCHANG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya bir uzaktan algılama uydu grubu gönderdi. XİCHANG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya bir uzaktan algılama uydu grubu gönderdi. Yaogan-35 ailesinin dördüncü partisini oluşturan uydular, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 01.37'de uzaya gönderildi ve önceden belirlenmiş yörüngeye girdi. Uydular temel olarak bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik taramalar, tarımsal ürünlerin verim tahminleri, afet önleme ve azaltma çalışmaları yürütmekte kullanılacak. Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 433. uçuş göreviydi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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