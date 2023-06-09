Çin Yeni Uydusunu Kuaizhou-1A Roketiyle Uzaya Gönderdi
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JIUQUAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin, Cuma günü Beijing saatiyle 10.35'te ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-1A taşıyıcı roketini başarıyla fırlatarak uzaya yeni bir uydu gönderdi.
JIUQUAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin, Cuma günü Beijing saatiyle 10.35'te ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-1A taşıyıcı roketini başarıyla fırlatarak uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Longjiang-3 deney uydusu, planlanan yörüngeye girdi.
Uydu, iletişim ve uzaktan algılama teknolojilerini doğrulamak için kullanılacak.
Böylece Kuaizhou-1A ticari taşıyıcı roketin kullanıldığı 20. uçuş görevi gerçekleşmiş oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel