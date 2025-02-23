Çin Yeni Uydu Fırlattı
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Zhongxing-10R adlı yeni bir uyduyu başarılı bir şekilde uzaya göndermeyi başardı. Fırlatma, Uzun Yürüyüş-3B roketi ile gerçekleşti ve bu, Uzun Yürüyüş serisinin 560. uçuşu oldu.
XİCHANG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin, yeni bir uyduyu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle cumartesi günü Beijing saatiyle 20.11'de fırlatılan Zhongxing-10R adlı uydu, başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 560. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.