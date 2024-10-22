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Çin, Yeni Tianping-3 Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin, Yeni Tianping-3 Uydusunu Uzaya Gönderdi
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Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Tianping-3 uydusunu başarıyla fırlattı. Uydu, atmosferik uzay ortamı araştırmaları ve yörünge tahmin modeli düzeltmeleri gibi hizmetler verecek.

TAİYUAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Tianping-3 uydusu, Salı günü Beijing saatiyle 8.10'da Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatılarak önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla girdi.

Uydu, atmosferik uzay ortamı araştırmaları ve yörünge tahmin modeli düzeltmeleri gibi hizmetler sağlayacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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