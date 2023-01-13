Çin Yeni Telekomünikasyon Uydusunu Uzaya Fırlattı Güncel Haberler XİCHANG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin, Cuma günü yeni bir uyduyu ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi. XİCHANG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin, Cuma günü yeni bir uyduyu ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi. APSTAR-6E telekomünikasyon uydusu, Beijing saatiyle sabah 2.10'da Uzun Yürüyüş-2C roketiyle uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi. Uydu temel olarak Güneydoğu Asya bölgesine yönelik yüksek hacimli iletişim hizmetleri sağlamakta kullanılacak. Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 460. uçuş görevi oldu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Yeni Telekomünikasyon Uydusunu Uzaya Fırlattı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.