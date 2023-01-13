Çin Yeni Telekomünikasyon Uydusunu Uzaya Fırlattı
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XİCHANG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin, Cuma günü yeni bir uyduyu ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.
XİCHANG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin, Cuma günü yeni bir uyduyu ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.
APSTAR-6E telekomünikasyon uydusu, Beijing saatiyle sabah 2.10'da Uzun Yürüyüş-2C roketiyle uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.
Uydu temel olarak Güneydoğu Asya bölgesine yönelik yüksek hacimli iletişim hizmetleri sağlamakta kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 460. uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel