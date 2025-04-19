Çin, Yeni 'Şıyan' Sınıfı Uyduları Uzaya Gönderdi

Çin, uydu teknolojisi testleri ile yer ve uzay çevresi gözlemleri için tasarladığı "Şıyan" sınıfı 6 uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Şıyan-27" uydu grubu, Long March 6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 570'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Uyduların, uzay çevresi gözlemleri ve bağlantılı teknolojilerin testlerinde kullanılması planlanıyor.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesinin yanı sıra yer görüntüleme ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanılıyor.

İlki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uydularından halen 45'i yörüngede aktif halde bulunuyor.