Çin, Yeni Optik Yer Gözlem Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı optik yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-45" uydusu, "Long March-7" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 594'üncü taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, bilimsel deneyler, kadastro, hasat takibi, afet önleme ve yardım çalışmaları için kullanılacağı kaydedildi.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.