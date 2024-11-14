Çin Yeni Okyanus Tuzluluk Uydu'sunu Uzaya Gönderdi

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin, okyanusların tuzluluk oranını tespit için perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, okyanusların tuzluluk oranını tespit için perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Çin'in yüksek hassasiyetli küresel okyanus tuzluluğu tespit yeteneklerindeki boşluğu dolduracak olan uydu, okyanus dinamikleri ve çevresel faktörlerle ilgili veri toplanmasını geliştirip Çin'in deniz tahmin ürünlerinin doğruluğunu artıracak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)