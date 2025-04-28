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Çin Yeni Nesil Veri Aktarım Uydusu Tienlien 2-05'i Uzaya Gönderdi

Çin Yeni Nesil Veri Aktarım Uydusu Tienlien 2-05'i Uzaya Gönderdi
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Çin, Long March 3B roketi ile yeni nesil veri aktarım uydusu Tienlien 2-05'i başarılı bir şekilde uzaya fırlattı. Uydu, yer eş zamanlı yörüngede veri aktarımı ve uzaktan ölçüm hizmetleri sunacak.

Çin, yeni nesil veri aktarım uydusu "Tienlien 2-05"i uzaya gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March 3B taşıyıcı roketiyle ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, Yer Eş Zamanlı Yörünge'deki planlanan konumuna ulaştığı fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 572'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydunun diğer uydular, uzay araçları, uzay istasyonları ve yer kontrol merkezleri arasında veri aktarımı ile uzaktan ölçüm, takip ve komuta (TT&C) hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

Tienlin (Gök Zinciri) uydularının ilk neslindeki 5 uydu, 2008-2021 tarihlerinde uzaya gönderilmişti.

İkinci neslin ilk 4 uydusu ise 2019-2025 tarihlerinde yörüngeye konumlandırılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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