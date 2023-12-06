Çin, yeni nesil süper bilgisayarını tanıttı

Çin'in güneyindeki Guangzhou'da Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi tarafından tanıtılan Tianhe Xingyi, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olan Tianhe-2'yi geride bıraktı.

GUANGZHOU, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin, bilgi işlem gücünden depolamaya ve uygulamaya kadar birçok alanda daha fazla kabiliyete sahip yeni nesil süper bilgisayar sistemi Tianhe Xingyi'yi tanıttı.

Süper bilgisayar, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da yer alan Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi tarafından Çarşamba günü tanıtıldı.

Merkezin müdürü Lu Yutong yeni bilgisayarın, merkezi işlem birimi (CPU) işlemleri, ağ, depolama ve uygulama gibi kapasiteler açısından dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olan Tianhe-2'yi geride bıraktığını söyledi.

Merkezin verdiği bilgilere göre Tianhe Xingyi'nin, yüksek performanslı bilgi işlem, yapay zeka (AI) büyük model eğitimi ve büyük veri analizi alanlarında artan bilgi işlem taleplerini karşılaması bekleniyor.