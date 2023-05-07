Çin Yeni Mezunlar İçin 2,5 Milyondan Fazla İstihdam Yarattı

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de bu yıl üniversite mezunları için istihdamı teşvik kampanyası aracılığıyla Çarşamba günü itibarıyla yaklaşık 2,53 milyon yeni iş fırsatı yaratıldı.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de bu yıl üniversite mezunları için istihdamı teşvik kampanyası aracılığıyla Çarşamba günü itibarıyla yaklaşık 2,53 milyon yeni iş fırsatı yaratıldı.

Çin Eğitim Bakanlığından Cumartesi günü yapılan açıklamada, bakanlığın söz konusu kampanyayı Kasım ayında 2.415 üniversite ve yüksekokulun katılımıyla başlattığı belirtildi.

Kampanya süresince, eyalet düzeyindeki eğitim yetkililerinin yüksek öğrenim kurumları ile işletmeler arasında köprü kurmada yardımcı olmaları istenirken, bu doğrultuda öğrenim kurumlarının ana düzenleri ile işletmelerin işe alım şartları dikkate alındı.

Bu arada üniversite ve yüksekokullardan, işverenleri kampüsteki işe alım faaliyetlerine katılmaya davet etmeleri ve onlara gerekli yardımı sağlamaları istendi.

Bakanlığa göre bugüne kadar 1,45 milyondan fazla işletme ülke genelinde yüz yüze yapılan 125.000 personel alımı faaliyeti aracılığıyla yaklaşık 35,1 milyon iş bilgisi sağladı.

Bakanlık ayrıca, Mayıs ayında bir hafta sürecek özel bir istihdam tanıtım etkinliği düzenleyerek istihdam kanallarını genişletme ve iş arayan mezunlar için rehberlik hizmetleri sağlama çabalarını artıracağını belirtti.