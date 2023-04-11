Çin Yeni Kovid-19 Aşı Planını Açıkladı

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Kovid-19'a karşı aşılamaya yönelik son planını açıkladı. Yeni plan, belirli grupların bağışıklık düzeylerini yükseltmeyi ve virüs kaynaklı ciddi enfeksiyon ve ölüm risklerini daha da azaltmayı amaçlıyor.

Söz konusu plan, Çin Devlet Konseyi Ortak Kovid-19 Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından Pazartesi günü açıklandı. Plan, yaşları 3 ila 17 arasında olup yeni tip koronavirüs bulaşmamış ve Kovid-19'a karşı tam aşılanmamış çocukları, virüs bulaşmamış ve takviye doz almamış yetişkinleri ve virüs bulaşmış ancak tam doz aşı olmamış kişileri kapsıyor.

18 yaşın üzerinde olup enfeksiyon geçirmemiş yetişkinler, tam doz aşı olduktan üç ay sonra birinci takviye dozu alabilecek.

Plana göre daha önce Kovid-19 olmuş ama tam aşılanmamış kişiler, enfeksiyondan üç ay sonra aşı olabilecek.