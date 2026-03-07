Çin İnsan Kaynakları Bakanlığı: Yapay Zekadan Yararlanarak Yeni İş Fırsatları Yaratacağız

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping, insan kaynakları yetkililerinin yeni iş fırsatları yaratmak ve geleneksel meslekleri desteklemek üzere yapay zekadan aktif şekilde yararlanmaya yönelik önlemleri değerlendirdiğini söyledi.

Wang cumartesi günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, dijital ekonomi, üst düzey imalat ve modern hizmetler gibi sektörlerdeki istihdam potansiyelinin ortaya çıkarılacağını belirtti.

Wang, bakanlığın yeni mesleklerin geliştirilmesine yönelik çabalarını yoğunlaştırmayı sürdüreceğini belirterek, yeni kaliteli üretici güçler, yeni tüketim odakları ve halkın refahına yönelik hizmetlere öncelik vereceklerini söyledi.

Geçen beş yıllık dönemde bakanlığın 20'si doğrudan yapay zekayla bağlantılı olmak üzere 72 yeni meslek belirlediğini kaydeden Wang, yeni mesleklerin her birinin ilk aşamalarda 300.000 ila 500.000 kişi için istihdam sağlamasının beklendiğini vurguladı.

Perşembe günü görüşülmek üzere Ulusal Halk Kongresi'ne sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) taslak özetine göre Çin, dış ortamdaki değişikliklerin ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin gelişiminin istihdam üzerindeki etkisiyle mücadelede çok yönlü bir yaklaşım benimseyecek.

Kaynak: Xinhua