Çin Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi
Çin, 'ChinaSat-9C' isimli yeni iletişim uydusunu uzaya fırlatarak başarılı bir taşıma görevini daha gerçekleştirdi. Uydu, 'Long March-3B' roketi ile Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Çin, yeni iletişim uydusu "ChinaSat-9C"yi uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre, uydu, "Long March-3B" roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, "Long March" roketleriyle icra edilen 582'nci başarılı taşıma görevi oldu.
Çince "Congşing" olarak adlandırılan ChinaSat uyduları, yüksek kalite ses, veri, radyo ve televizyon sinyali iletim hizmetleri sağlıyor.
Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel