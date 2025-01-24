Çin Yeni İletişim Test Uydusunu Uzaya Fırlattı

XİCHANG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin iletişim teknolojilerinde kullanılacak yeni bir test uydusunu perşembe günü uzaya fırlattı.

Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-3B roketiyle Beijing saatiyle 23.32'de fırlatılan uydu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleşti.

Fırlatma merkezine göre, uydu iletişimi, radyo ve televizyon ve veri iletim hizmetleri için kullanılacak olan uydu, aynı zamanda ilgili teknolojilerin test edilmesi ve doğrulanması için bir platform görevi görecek.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 558. uçuş görevi oldu.