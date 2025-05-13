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Çin, Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Fırlattı

Çin, Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Fırlattı
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Çin'in Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Uzun Yürüyüş-3C roketi, yeni iletişim teknolojisi test uydusunu başarıyla yörüngesine yerleştirdi.

XİCHANG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan yeni iletişim teknolojisi test uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-3C roketi, 13 Mayıs 2025.

Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Uzun Yürüyüş-3C roketiyle Beijing saatiyle 02.09'da fırlatılan uydu, önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirildi. (Fotoğraf: Yang Xi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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