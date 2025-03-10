16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye jet yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı

Çin, Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Fırlattı

Çin, Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Fırlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Uzun Yürüyüş-3B roketi ile yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi. Uydu, çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulaması için kullanılacak.

1. ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. İletişim teknolojisi test uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketinin çeşitli görüntüleri

Çin pazartesi günü erken saatlerde yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Uzun Yürüyüş-3B roketiyle pazartesi günü Beijing saatiyle 01.17'de fırlatılan uydu, başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.

Merkez, uydunun temel olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulaması yapmakta kullanılacağını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Gördüğü kırmızı karta isyan etti: Bu kul hakkına giriyor
img

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek bir parti var
img

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu

Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı inanılmaz boyutta
Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

İddianame tamamlandı! İşte istenen hapis cezası
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.