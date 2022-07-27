Çin, yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 6 uydu fırlattı Çin, yeni geliştirdiği "Licien-1" roketiyle uzaya 6 uydu gönderdi. Çin, yeni geliştirdiği "Licien-1" roketiyle uzaya 6 uydu gönderdi. Xinhua'nın haberine göre, aralarında uzay teknolojisi ve atmosfer test uydularının olduğu 6 uydu, Licien-1 roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uyduların fırlatılmasının ardından belirlenen yörünge konumuna başarıyla yerleştiği bildirildi. Bu, yeni geliştirilen Licien-1 roketiyle gerçekleştirilen ilk uzay görevi oldu. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Pekin Congkı Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, ülkenin katı yakıtla çalışan en güçlü fırlatma platformu olma özelliği taşıyor. Güncel AA / Emre Aytekin Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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