Çin Yeni Fırlatılan Ekosistem İzleme Uydusundan Veri Almaya Başladı

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de uydu verilerini almaktan sorumlu bilim insanları, yeni fırlatılan karasal ekosistem karbon izleme uydusundan veri aldıklarını açıkladı. Uydu, Perşembe günü Çin'in kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir Uzun Yürüyüş-4B roketiyle uzaya taşındı. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü, Perşembe gecesinden bu yana Beijing ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan yer istasyonlarının uydudan verileri toplam 306 GB büyüklüğünde 25 dakika süren üç görev halinde takip ettiğini ve aldığını söyledi. Orman karbon yutakları hakkında bilgi toplamakla görevlendirilen uydu, Çin'in karbon zirvesi ve nötrlüğüne yönelik çabalarını artıracak ve ormancılık, otlaklar ve ekolojik çevre gibi alanlarda destek ve hizmetler sunacak.