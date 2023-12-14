Çin, Yeni Enerjili Araçlarını Avrupa'ya Taşıyan Yeni Bir Lojistik Rotası Başlattı

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinden yola çıkan bir yük treni, 110 adet yeni enerjili aracı Avrupa'ya taşıyarak yeni bir uluslararası lojistik rotası başlattı. Tren, Çin-Avrupa yük treni olarak kullanılan ilk tren olma özelliği taşıyor.

TİANJİN, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde, 110 adet yeni enerjili araç (NEV) taşıyan bir yük treni Perşembe günü öğleden sonra Avrupa'ya doğru yola çıktı. Böylece Çin yapımı yeni enerjili araçların taşınması için yeni bir uluslararası lojistik rotası başlatılmış oldu.

Yerel demiryolu yetkililerine göre, Tianjin'den kalkan tren yalnızca Çin'de üretilen yeni enerjili araçların nakliyesi için kullanılan ilk Çin-Avrupa yük treni olma özelliği taşıyor.

Trenin, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot limanından geçerek yaklaşık 18 gün sonra Rusya'nın Moskova kentine varması planlanıyor. Yeni tren hizmetinin kargo acentesi SWIFT Nakliye Grubu'na göre, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinde üretilen yeni enerjili araçlar yeni rota sayesinde Orta Asya ve Avrupa ülkelerine yaklaşık iki haftada ulaşabilecek. Böylece nakliye süresinin, geleneksel nakliye rotalarına kıyasla önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Çin Demiryolları Beijing Grup Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Avrasya'ya ulaşım kanalının ana merkezi ve Çin'in Orta Asya'ya en yakın limanlarından biri olan Tianjin'den, Kasım ayı sonu itibarıyla 68.000 TEU'yu (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade ediyor) aşkın mal taşıyan 634 Çin-Avrupa ve Çin-Orta Asya yük treni geçti.