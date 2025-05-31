Çin Yeni Enerjili Araçlar Sektöründe Düzensiz Rekabete Son Vermek İçin Önlem Alıyor

Çin Yeni Enerjili Araçlar Sektöründe Düzensiz Rekabete Son Vermek İçin Önlem Alıyor
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Çin Otomobil Üreticileri Birliği, yeni enerjili araçlar pazarındaki düzensiz rekabet ve fiyat savaşlarını önlemek amacıyla tüm sektöre yönelik bir girişim başlattı. Birlik, artan fiyat indirimlerinin sektördeki karlılığı tehdit ettiğini ve tüketici haklarını tehlikeye soktuğunu belirtti.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ülkenin hızla büyüyen yeni enerjili araç pazarında düzensiz rekabetin önlenmesi amacıyla tüm sektöre yönelik bir girişim başlattı.

Birlikten yapılan açıklamada Çin'in yeni enerjili araç sektörünün hızla büyüdüğü ve yeni araç satışlarının yüzde 40'ından fazlasını yeni enerjili araçların oluşturduğu, ancak son dönemde sektörün karlılığında düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Bu durumun temel nedeninin ise düzensiz fiyat belirlemeleriyle kendini gösteren "yıkıcı rekabet" artışı olduğu ifade edildi.

Ürün desteğini sağlamak ve inovasyonu teşvik etmek için sürekli yatırımın şart olduğuna dikkat çeken birlik, düzensiz fiyat savaşlarının ticari faaliyetleri ciddi şekilde aksattığını, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ettiğini ve sektörü kısır bir döngüye sürüklediğini kaydetti.

Açıklamada 23 Mayıs'ta önde gelen bir otomobil üreticisinin başlattığı ve sonrasında diğer üreticilerin de izlediği keskin fiyat indirimlerinin piyasada paniğe yol açtığı belirtildi.

Bu tür fiyat savaşlarının kar marjlarını daralttığı, hizmet kalitesini düşürdüğü ve sektörün gelişimini riske attığı uyarısında bulunan birlik, fiyat savaşlarının tüketici haklarını tehlikeye atabileceği ve genel güvenlik sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada tüm şirketlerin adil rekabet ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiği ve önde gelen işletmelerin tekel yaratmak üzere diğer oyuncuların alanını daraltmaya çalışmaması gerektiği vurgulandı.

Birlik, firmaların yasal fiyat ayarlamalarına ek olarak ürünlerini maliyetin altında satmaması, aldatıcı pazarlama uygulamalarında bulunmaması ve sektörün ve tüketicilerin temel çıkarlarına zarar verecek şekilde piyasa düzenini bozmaması gerektiğini belirtti.

Şirketlerin ayrıca ilgili ulusal yasa ve yönetmelikler doğrultusunda kendi kendilerini denetlemeleri de teşvik ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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