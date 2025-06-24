Çin, Yeni Enerjili Araç Satışlarını Artırmak İçin Kampanya Başlatıyor

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Çin, büyük ilçe ve kasabalarda yeni enerjili araç satışlarını artırmak amacıyla bir kampanya başlatacağını açıkladı. Yerel yönetimler ve sektör birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan kampanyada, araç takas programları ve yeni enerjili araçların tanıtımı yapılacak.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin büyük ilçe ve kasabalarında yeni enerjili araç satışlarını artırmak amacıyla kampanya başlatacak.

Ticaret Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre temmuz-aralık döneminde düzenlenecek olan "yeni enerjili araç satış kampanyasına" yerel yönetimler, sektör birlikleri ve işletmeler aktif şekilde katılacak.

Bu çerçevede yerel yönetimler, araç takas programlarını aktif şekilde uygulama görevini üstlenirken, kampanya ile ilgili mekanlarda da araç takaslarına yönelik özel alanlar oluşturulacak.

Ayrıca ilçe ve belde sakinlerinin farklı ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek üzere kolay satılabilir yeni enerjili araç modellerinin tanıtımına ağırlık verilecek.

Bu kapsamda yerel yönetimlerin de yenilikçi tüketim senaryoları geliştirip yeni enerjili araçlara yönelik park yerleri, şarj istasyonları ve satış sonrası hizmet merkezleri gibi tesislerin inşasına hız vermesi gerekecek.

Çin'in yeni enerjili araç üretimi 2025 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,2 artışla yaklaşık 5,7 milyon adede yükselirken, satışlar da yüzde 44 artarak 5,61 milyon adede ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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