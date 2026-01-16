Haberler

Çin, Kullanılmış Yeni Enerjili Araç Bataryalarının Geri Dönüşümünü Güçlendirecek

Güncelleme:
Çin, yeni enerjili araç bataryalarının geri dönüşüm ve yönetimini güçlendirmek için dijital kimlik uygulaması başlatacak. Bu düzenleme, 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek ve ülkenin büyük miktarda kullanılmış batarya atığı ile başa çıkmasına yardımcı olacak.

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin, yeni enerjili araçlardaki kullanılmış bataryaların geri dönüşümü ve kapsamlı kullanımının yönetimini güçlendirecek.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve 5 departmanın cuma günü ortaklaşa yayımladığı geçici önlemlere göre yeni enerjili araç bataryalarına dijital bir kimlik atanacak. Uygulama, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kararın alınmasında Çin'in yeni enerjili araç sektörünün hızla genişlemesi etkili oldu. Yeni enerjili araç üretimi ve satışları 2025 yılında 16 milyon adedi aşarak, yerli yeni araç satışlarının yarısından fazlasını oluşturdu.

Bakanlık, daha önce üretilen yeni enerji araç bataryalarının, kapasite düşüşü nedeniyle kullanım ömrünü doldurmasıyla, hurdaya ayrılmış batarya hacminde önemli artış görüldüğünü belirtti.

Çin'de 2030 yılına kadar kullanılmış batarya üretiminin 1 milyon tonu aşacağı öngörüsüne dikkat çekerek, ülkenin bataryalara yönelik büyük ölçekli bir hurdaya ayırma aşamasına girdiğini kaydeden sektör uzmanları, bu nedenle düzenlemenin zamanlama açısından yerinde olduğunu ifade ediyor.

"Tam kanal, tam zincir ve tam yaşam döngüsü" şeklindeki yönetim çerçevesini vurgulayan bakanlık, söz konusu geçici önlemler kapsamında ulusal bir yeni enerjili araç bataryası izlenebilirlik bilgi platformu ve dijital bir kimlik yönetim sistemi de kurulacağını belirtti.

Çin, Haziran 2025'te hurda motorlu araçlar, atık elektronik ürünler, hurdaya ayrılmış yeni enerji ekipmanları ve kullanılmış bataryalar da dahil olmak üzere katı atığın yasadışı şekilde dökülmesi ve bertarafını hedef alan üç yıllık özel bir kampanya başlatmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
