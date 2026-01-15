Çin, Akıllı Bağlantılı Yeni Enerjili Araç Sektörünün Yüksek Kaliteli Gelişimini Teşvik Edecek

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin, önümüzdeki yıllarda akıllı bağlantılı yeni enerji araç sektörünün yüksek kaliteli gelişimini teşvik edecek.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada sektörün gelişimine yönelik 5 yıllık bir plan hazırlanacağı belirtildi. Sektör genelinde endüstriyel inovasyonu yönlendirecek planın, ilgili enerji ve altyapı stratejileriyle koordine edileceği kaydedildi.

Plan uyarınca önemli sanayi zincirlerine yönelik bir dizi yeni yüksek kaliteli kalkınma inisiyatifleri uygulanacak ve simgesel öneme sahip ürünler, temel malzemeler ve yazılım araçları alanındaki araştırmalara yapılan yatırımlar artırılacak. Öte yandan tam katı hal bataryaları ve üst düzey otonom sürüş gibi önemli teknolojilerdeki atılımlara da hız verilecek.

Bakanlık, otomobil tüketimini daha da genişletme, araç takas programlarını ilerletme, yeni enerjili ağır hizmet kamyonlarının büyük ölçekli uygulamasını teşvik etme, yeni enerjili araç sigortası reformlarını derinleştirme ve çeşitlendirilmiş tüketim potansiyelini canlandırma yönünde önlemler alınacağını ifade etti.

Bakanlık, ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında uluslararası işbirliğine de destek sağlanacağını, işletmelerin rasyonel, düzenli ve güvenli yurtdışı düzenlemeleri yapmalarına rehberlik edileceğini ve sektörde yeni bir küresel endüstriyel işbirliği ortamının oluşturulacağını belirtti.