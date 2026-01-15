Haberler

Çin, Akıllı Bağlantılı Yeni Enerjili Araç Sektörünün Yüksek Kaliteli Gelişimini Teşvik Edecek

Çin, Akıllı Bağlantılı Yeni Enerjili Araç Sektörünün Yüksek Kaliteli Gelişimini Teşvik Edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, akıllı bağlantılı yeni enerji araç sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla beş yıllık bir plan hazırlıyor. Plan, endüstriyel inovasyonu yönlendirecek ve önemli teknolojilerde atılımlar yapılacak.

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin, önümüzdeki yıllarda akıllı bağlantılı yeni enerji araç sektörünün yüksek kaliteli gelişimini teşvik edecek.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada sektörün gelişimine yönelik 5 yıllık bir plan hazırlanacağı belirtildi. Sektör genelinde endüstriyel inovasyonu yönlendirecek planın, ilgili enerji ve altyapı stratejileriyle koordine edileceği kaydedildi.

Plan uyarınca önemli sanayi zincirlerine yönelik bir dizi yeni yüksek kaliteli kalkınma inisiyatifleri uygulanacak ve simgesel öneme sahip ürünler, temel malzemeler ve yazılım araçları alanındaki araştırmalara yapılan yatırımlar artırılacak. Öte yandan tam katı hal bataryaları ve üst düzey otonom sürüş gibi önemli teknolojilerdeki atılımlara da hız verilecek.

Bakanlık, otomobil tüketimini daha da genişletme, araç takas programlarını ilerletme, yeni enerjili ağır hizmet kamyonlarının büyük ölçekli uygulamasını teşvik etme, yeni enerjili araç sigortası reformlarını derinleştirme ve çeşitlendirilmiş tüketim potansiyelini canlandırma yönünde önlemler alınacağını ifade etti.

Bakanlık, ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında uluslararası işbirliğine de destek sağlanacağını, işletmelerin rasyonel, düzenli ve güvenli yurtdışı düzenlemeleri yapmalarına rehberlik edileceğini ve sektörde yeni bir küresel endüstriyel işbirliği ortamının oluşturulacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik

MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı