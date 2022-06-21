Çin, Yeni Dış Ticaret Modellerinde Renminbi Ödemelerini Teşvik Ediyor - Haberler

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Çin, Yeni Dış Ticaret Modellerinde Renminbi Ödemelerini Teşvik Ediyor

Xinhua - Güncel
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Çin, Yeni Dış Ticaret Modellerinde Renminbi Ödemelerini Teşvik Ediyor

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, reel ekonomiye daha iyi hizmet etmek ve ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak amacıyla yeni dış ticaret biçimlerinde ve modellerinde renminbi ödemelerine desteği artırdı.

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, reel ekonomiye daha iyi hizmet etmek ve ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak amacıyla yeni dış ticaret biçimlerinde ve modellerinde renminbi ödemelerine desteği artırdı. Kısa süre önce bir genelge yayınlayan Çin Merkez Bankası, e-ticarette ve diğer yeni dış ticaret modellerinde sınır ötesi renminbi ticareti için politikalarını iyileştirdi. Ödeme kuruluşlarının iş kapsamı, mal ve hizmet ticaretinden cari hesaplara kadar genişletilecek ve diğer konuların yanı sıra, güvenirlilik doğrulaması ve kara para aklamayı önleme çalışmaları için net gereklilikler getirilerek risk önleme ve kontrol kapasitesi güçlendirilecek.

Merkez bankasına göre, 21 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni politikalar ticaret şirketleri için daha iyi finansal hizmetler sağlayacak, yeni ticaret modellerinin sağlıklı gelişimine rehberlik edecek ve ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yardımcı olacak. E-ticaretin yanı sıra, yeni dış ticaret biçimleri ve modelleri arasında pazar tedariki, offshore ticareti ve denizaşırı depolar da yer alıyor. Çin, dış ticaret artışını hızlandırmak ve yeni rekabet güçlerini teşvik etmek amacıyla bu yeni dış ticaret biçimlerinin ve modellerinin büyümesini destekleme çabalarını hızlandırdı.

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Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 21 Haziran Güncel Haberler

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