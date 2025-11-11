Çin, Yeni Delhi'deki Patlama için Taziyelerini İletti

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otomobilde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere taziyelerini ilettiklerini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, "Bu şok edici olayda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi iletiyor, kurbanların ve yaralıların ailelerine içten başsağlığı diliyor, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi.

Yeni Delhi'de pazartesi günü akşam saatlerinde bir otomobilde yaşanan patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Lin, an itibarıyla patlamada hayatını kaybeden Çinli personel bulunmadığını kaydetti.