Çin, Yeni Çevre Kirleticilerin Kontrolüne Yönelik Çabaları Artırıyor - Haberler

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Çin, Yeni Çevre Kirleticilerin Kontrolüne Yönelik Çabaları Artırıyor

Xinhua - Güncel
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Çin, Yeni Çevre Kirleticilerin Kontrolüne Yönelik Çabaları Artırıyor

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin, çevre korumasını geliştirmek için yeni kirletici maddelerle savaşını yoğunlaştıracak hamleleri duyurdu.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin, çevre korumasını geliştirmek için yeni kirletici maddelerle savaşını yoğunlaştıracak hamleleri duyurdu. Pestisitler (böcek ilacı) gibi tehlikeli kimyasalların üretiminde veya kullanımında ortaya çıkan bu yeni kirleticiler arasında kalıcı organik kirleticiler, endokrin bozucular ve antibiyotikler yer alıyor. Bu tür bir kirlilik, çevre ve insan sağlığı için risk oluşturuyor ancak an itibariyle ülkede etkin bir şekilde arıtmaya tabi tutulmuyorlar.

Devlet Konseyi, kısa süre önce bu yeni kirleticilerin kontrolünü güçlendirmek için bir eylem planı yayınladı ve ülkenin arıtma kapasitesini 2025'e kadar belirgin şekilde geliştirme taahhütünde bulundu. Çin, özel olarak bazı önemli kimyasalların risk taramasını tamamlayacak, kontrol altındaki yeni kirletici listelerini dinamik olarak yayınlayacak ve yasaklar ile emisyon üst sınırlarını içeren kontrol önlemleri uygulayacak. Kademeli olarak tehlikeli kimyasalların risk yönetimine ilişkin yasalar ile sistemler oluşturulacak ve geliştirilecek. Resmi belgede alınacak önlemler sistem inşası, araştırma ve gözlem, temiz üretim, yeşil imalat ve teknolojik desteği içeren altı başlıkta sıralandı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Güncel, Haberler

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