Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Fırlattı
XİCHANG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan ve uzaktan algılama uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 17 Eylül 2023. Yaogan-39 uydusu planlanan yörüngeye başarıyla girdi.
XİCHANG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan ve uzaktan algılama uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 17 Eylül 2023.
Yaogan-39 uydusu planlanan yörüngeye başarıyla girdi. (Fotoğraf: Zhang Yingjian/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel