Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin, Yaogan-34 serisine ait yeni uzaktan algılama uydusunu, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Cuma günü Beijing saatiyle 14.27'de başarıyla uzaya gönderdi.

Uzun Yürüyüş-4C roketinin taşıdığı Yaogan-34 04 uydusu, planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

Bu uzaktan algılama uydusu, arazi kaynakları araştırması, şehir planlaması, mahsul verimi tahmini ve afet önleme ve azaltma gibi alanlarda kullanılacak.

Cuma günü gerçekleşen fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 470. uçuş göreviydi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jiuquan kentinden bildiriyor.

(XHTV)