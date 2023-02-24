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Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi

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Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi

JİUQUAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin, Cuma günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderdi.

JİUQUAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin, Cuma günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderdi.

Uzaktan algılama uydusu Beijing saatiyle 12.01'de Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 464. uçuş göreviydi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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