Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi
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JİUQUAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin, Cuma günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderdi.
JİUQUAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin, Cuma günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderdi.
Uzaktan algılama uydusu Beijing saatiyle 12.01'de Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 464. uçuş göreviydi.
Kaynak: Xinhua / Güncel