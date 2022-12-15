Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi Güncel Haberler XİCHANG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi. Yaogan-36 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ying Longfei/Xinhua) XİCHANG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi. Yaogan-36 uydusu, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi ile Perşembe günü Beijing saati ile 02.25'te fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarılı biçimde girdi. Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 455. uçuş görevi oldu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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