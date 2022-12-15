Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi
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XİCHANG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi.
XİCHANG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi.
Yaogan-36 uydusu, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi ile Perşembe günü Beijing saati ile 02.25'te fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarılı biçimde girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 455. uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel