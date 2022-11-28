Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Fırlattı
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XİCHANG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin, Pazar günü ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uzaktan algılama uydusunu başarıyla fırlattı.
XİCHANG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin, Pazar günü ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uzaktan algılama uydusunu başarıyla fırlattı.
Yaogan-36 uydusu, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi ile Beijing saatiyle 20.23'te uzaya gönderildi ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi.
Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 451. uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel