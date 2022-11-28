Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Fırlattı Güncel Haberler XİCHANG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin, Pazar günü ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uzaktan algılama uydusunu başarıyla fırlattı. Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Yaogan-36 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi fırlatılıyor, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Guanghui/Xinhua) XİCHANG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin, Pazar günü ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uzaktan algılama uydusunu başarıyla fırlattı. Yaogan-36 uydusu, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi ile Beijing saatiyle 20.23'te uzaya gönderildi ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi. Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 451. uçuş görevi oldu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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