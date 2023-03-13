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Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusu Fırlattı

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Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusu Fırlattı

JİUQUAN, 13 Mart (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uzaktan algılama uydusunu Pazartesi günü başarıyla fırlattı.

Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusu FırlattıÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle fırlatılan ve planlanan yörüngesine başarıyla giren yeni uzaktan algılama uydusu, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 13 Mart (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uzaktan algılama uydusunu Pazartesi günü başarıyla fırlattı.

Uzaktan algılama uydusu Uzun Yürüyüş 2C taşıyıcı roketi ile Beijing saatiyle 12.02'de fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarılı şekilde girdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 466. uçuş görevi olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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