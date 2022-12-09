Çin Yeni Bir Uzaktan Algılama Uydusu Fırlattı
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TAİYUAN, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cuma günü, ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 02.31'de uzaya yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi.
TAİYUAN, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cuma günü, ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 02.31'de uzaya yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi.
Gaofen-5 01A uydusu, Uzun Yürüyüş-2D roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel