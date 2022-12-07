Çin Yeni Bir Test Uydusu Fırlattı Güncel Haberler JİUQUAN, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir test uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden VHF Veri Değişim Sistemi (VDES) test uydusunu taşıyan bir Kuaizhou-11 Y2 taşıyıcı roketi fırlatıldı, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) JİUQUAN, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir test uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. VHF Veri Değişim Sistemi (VDES) test uydusu, Kuaizhou-11 Y2 taşıyıcı roketi ile Beijing saatiyle saat 09.15'te fırlatıldı ve planlanan yörüngesine girdi. Uydu, esas olarak VDES ve otomatik tanımlama sisteminin (AIS) iletişim testi ve önemli teknolojilerin doğrulaması için kullanılacak. Fırlatma merkezine göre bu, Kuaizhou-11 roketlerinin 23. uçuş görevi oldu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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