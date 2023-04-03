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Çin Yeni Bir Taşıyıcı Roketi Uzaya Gönderdi

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Çin'de Pazar günü yeni bir taşıyıcı roket ilk uçuşunu gerçekleştirerek bir uyduyu planlanan yörüngeye götürdü.

Çin'de Pazar günü yeni bir taşıyıcı roket ilk uçuşunu gerçekleştirerek bir uyduyu planlanan yörüngeye götürdü.

TL-2 Y1 diye adlandırılan roket, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 16.48'de uzaya fırlatıldı.

Uydu, uzaktan algılama görüntüleme deneylerinde ve diğer teknik işlemlerde kullanılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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