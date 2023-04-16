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Çin Yeni Bir Meteoroloji Uydusu Fırlattı

Çin Yeni Bir Meteoroloji Uydusu Fırlattı

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JİUQUAN, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin, Pazar sabahı uzaya yeni bir meteoroloji uydusu yerleştirmek üzere Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketini fırlattı.

Çin Yeni Bir Meteoroloji Uydusu FırlattıÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Fengyun-3 07 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B roketi, 16 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin, Pazar sabahı uzaya yeni bir meteoroloji uydusu yerleştirmek üzere Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketini fırlattı.

Roket, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden sabah Beijing saatiyle 09.36'da fırlatıldı ve kısa sürede Fengyun-3 07 uydusunu önceden belirlenen yörüngesine gönderdi.

Uydu hava tahmini, afet önleme ve azaltma, iklim değişikliği müdahalesi ve ekolojik koruma gibi hizmetler sağlayacak.

Fırlatma merkezine göre görev, Uzun Yürüyüş roketlerinin 471. uçuşu oldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

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