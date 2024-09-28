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Çin Yeni Ay Misyonu için Uzay Giysisinin Tasarımını Tanıttı

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Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Ay misyonu için hazırlanan yeni uzay giysisinin dış tasarımını tanıttı ve halktan isim önerisi istedi. Beyaz giysi, çeşitli koruyucu özellikler ve modern teknolojilerle donatılmış.

CHONGQİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Cumartesi günü Ay misyonu için hazırlattığı uzay giysisinin dış tasarımını tanıtarak, halktan kıyafet için isim önerisinde bulunmasını istedi.

Kırmızı şeritlerle süslü beyaz giysi, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uzay Giysisi Teknoloji Forumu'nda sergilendi.

Üst kısımdaki kırmızı şeritler Dunhuang kentinde yer alan mağaralardaki ünlü "uçan peri (apsara)" figürlerindeki şeritlerden esinlenirken, altta bulunan şeritler ise roket fırlatılırken çıkan alevleri andırıyor.

Ajans tarafından yayımlanan videoya göre uzay giysisi, astronotları Ay'ın termal ortamı ile Ay tozundan etkin şekilde koruyabilecek koruyucu malzemelerden yapılmış. Kıyafet, kullanımı kolay çok işlevli entegre bir kontrol panelinin yanı sıra yakın ve uzak mesafeden kayıt alınabilmesi için kameralarla donatılmış.

Uzay giysisi ayrıca, esnek ve güvenilir eldivenler, panoramik parlama önleyici kask vizörü ve düşük yerçekimli ortamlar için uyarlanmış eklemlere sahip. Genel tasarımı hafif olan giysi, Ay yüzeyindeki faaliyetler için de uygun şekilde hazırlanmış.

Videoda Zhai Zhigang ve Wang Yaping isimli taykonotlar yeni Ay giysisi için modellik yapmış. Ay kıyafetini giyen taykonotlar videoda yürüme, çömelme, eğilme, diz çökme ve merdivene tırmanma gibi çeşitli hareketler deniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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