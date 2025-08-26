Çin, Yeni Alçak Yörünge Uydularını Başarıyla Fırlattı

Çin, Yeni Alçak Yörünge Uydularını Başarıyla Fırlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Hainan'daki fırlatma alanından yeni bir alçak yörünge uydu grubunu uzaya gönderdi. Uydular, Uzun Yürüyüş-8A roketiyle başarıyla fırlatılarak önceden belirlenen yörüngelerine yerleştirildi.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Uydu fırlatma görüntüleri

Çin yeni bir alçak yörünge uydu grubunu, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'daki Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan başarıyla uzaya fırlattı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, yeni bir alçak yörünge uydu grubunu salı günü ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'daki Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan başarıyla uzaya gönderdi.

İnternet uydu kümesini oluşturacak türünün onuncu örneği olan uydu grubu, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 03: 08'de uzaya fırlatıldı. Uydular, önceden belirlenmiş yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Doktordan hasta yakınına taciz! Olay ifşa oldu, valilik hemen görevden aldı

Doktorun rezilliği şehri ayağa kaldırdı! Valilik hemen görevden aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Zincir marketin yaptığına bak! Görüntülerdeki detay yürekleri dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.