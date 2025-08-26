Çin, Yeni Alçak Yörünge Uydularını Başarıyla Fırlattı
Çin, Hainan'daki fırlatma alanından yeni bir alçak yörünge uydu grubunu uzaya gönderdi. Uydular, Uzun Yürüyüş-8A roketiyle başarıyla fırlatılarak önceden belirlenen yörüngelerine yerleştirildi.
2. Uydu fırlatma görüntüleri
Çin yeni bir alçak yörünge uydu grubunu, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'daki Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan başarıyla uzaya fırlattı.
Çin, yeni bir alçak yörünge uydu grubunu salı günü ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'daki Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan başarıyla uzaya gönderdi.
İnternet uydu kümesini oluşturacak türünün onuncu örneği olan uydu grubu, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 03: 08'de uzaya fırlatıldı. Uydular, önceden belirlenmiş yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)