Çin Yeni Alçak Yörünge Uydu Grubunu Fırlattı

Çin Yeni Alçak Yörünge Uydu Grubunu Fırlattı
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Çin, Hainan'dan Uzun Yürüyüş-8A roketi ile yeni bir alçak yörünge uydu grubunu başarıyla uzaya fırlattı. Bu, internet uydu kümesi oluşturacak altıncı örnek.

WENCHANG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin, yeni bir alçak yörünge uydu grubunu ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan başarıyla uzaya fırlattı.

İnternet uydu kümesi oluşturacak türünün altıncı örneği olan uydu grubu, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle çarşamba günü Beijing saatiyle 15.49'da fırlatıldı ve önceden belirlenen yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 586. görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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