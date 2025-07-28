Çin, Yeni Alçak Yörünge Uydu Grubunu Başarıyla Fırlattı
Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 roketi ile yeni bir alçak yörünge uydu grubunu başarıyla uzaya gönderdi. Bu, internet uydu kümesi oluşturacak beşinci grup olma özelliği taşıyor.
TAİYUAN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin, yeni bir alçak yörünge uydu grubunu ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderdi.
Pazar günü Beijing saatiyle 18.03'te modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu grubu başarıyla yörüngeye yerleştirildi. İnternet uydu kümesini oluşturacak olan uydular, bu amaçla uzaya gönderilen beşinci uydu grubu konumunda.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 585. görevi olma özelliği taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel