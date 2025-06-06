Çin, Yeni Alçak Dünya Yörünge Uydularını Uzaya Fırlattı
Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-6 roketiyle uzaya yeni bir alçak Dünya yörünge uydu grubu gönderdi. Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisinin 580. görevi oldu.
1. ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Uydu fırlatma anından çeşitli görüntüler
Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir grup alçak Dünya yörünge uydusu gönderdi.
ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir alçak Dünya yörünge uydu grubu gönderdi.
İnternet kümesi oluşturacak türünün dördüncü örneği olan uydu grubu, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle cuma günü Beijing saatiyle 04.45'te uzaya fırlatıldı. Uydular, önceden belirlenmiş yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 580. göreviydi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)