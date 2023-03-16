Çin: Yemen Meselesini Çözmeye Yönelik Çabaları Sürdürmeye Hazırız

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Mart (Xinhua) -- Yemen meselesini çözme yönündeki kararlı çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu açıklayan Çin, Suudi Arabistan ile İran arasında ilişkileri yeniden başlatmak üzere varılan anlaşmanın, Yemen'deki durumun hafiflemesine yardımcı olmasını umuyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Mart (Xinhua) -- Yemen meselesini çözme yönündeki kararlı çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu açıklayan Çin, Suudi Arabistan ile İran arasında ilişkileri yeniden başlatmak üzere varılan anlaşmanın, Yemen'deki durumun hafiflemesine yardımcı olmasını umuyor.

Suudi Arabistan ve İran geçen hafta Çin ile yayımladıkları ortak açıklamada, büyükelçiliklerin ve diplomatik misyonların karşılıklı olarak iki ay içinde yeniden açılması, dışişleri bakanlarının büyükelçilerin atanmasına ilişkin düzenlemeler konusunda görüşmeler yapması ve ikili ilişkileri ilerletmenin yollarının araştırılması konularında uzlaşıya varmıştı.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu sonucun belirsizlikler ve istikrarsızlıklarla dolu günümüz dünyası için umut verici bir haber olduğunu söyledi.

Geng, BM Güvenlik Konseyi'nde, "Anlaşma bölgenin barış, istikrar, dayanışma ve işbirliği ortamına olumlu bir unsur kattı. Bunun, Yemen'deki durumu iyileştirmeye elverişli koşullar da yaratabileceğini umuyoruz" dedi.

Yemen meselesini çözmenin tek gerçekçi yolunun, diyalog ve müzakere olduğuna işaret eden Geng, Çin'in ilgili tüm tarafları kapsamlı siyasi uzlaşma hedefini desteklemeye, Yemen halkının çıkarlarını gözeterek ve siyasi iradesini tam olarak ortaya koyarak ortak bir noktada buluşmaya çağırdığını belirtti.

Yemen'deki güvenlik durumu hassasiyetini korumaya devam ederken, Çin'in ihtilafın taraflarını sakin olmaya, itidalli davranmaya ve karşılıklı güveni sarsacak ve gerginliği tetikleyecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdığını belirten Geng, ilgili tarafların BM insani yardım operasyonlarına yönelik gereksiz kısıtlamaları kaldırması gerektiğini vurguladı.

Yemen'de, İran destekli Husi milislerinin kuzeydeki birçok şehre saldırdığı ve Suudi destekli Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkarmaya zorladığı 2014'ün sonlarından bu yana iç savaş yaşanıyor. Suudi liderliğindeki askeri koalisyon, Yemen hükümetini desteklemek için 2015 yılında Yemen ihtilafına müdahale etmişti.