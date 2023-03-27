Çin Yazılım Sektörü Yılın İlk İki Ayında Gelir ve Kar Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, Çin'in yazılım ve bilişim teknolojisi hizmet sektörü, 2023'ün ilk iki ayında gelir ve karda istikrarlı bir büyüme bildirdi.

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, Çin'in yazılım ve bilişim teknolojisi hizmet sektörü, 2023'ün ilk iki ayında gelir ve karda istikrarlı bir büyüme bildirdi.

Pazartesi günü yayımlanan verilere göre, Ocak-Şubat döneminde sektörün karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artışla 176,9 milyar yuana (yaklaşık 25,74 milyar ABD doları) yükselirken, geliri ise yüzde 11 artışla 1,45 trilyon yuana ulaştı.

Verilere göre ilk iki ayda yazılım ürünlerinden elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 337,9 milyar yuan olurken, bilgi teknolojisi hizmetlerinden elde edilen gelir ise yüzde 11,6 artışla 943,4 milyar yuan oldu.

Kurumsal bilgi sağlayıcısı Tianyancha'ya göre, Çin'de şu anda büyük veri işiyle uğraşan 2 milyondan fazla işletme bulunuyor. Bulut bilişim sektöründe ise 393.000'i aşkın işletme faaliyet gösteriyor.