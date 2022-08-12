Çin, Yaz Seyahat Furyası İçin Tren ve Uçak Yolculuğu Hizmetlerinde İyileştirmeler Yaptı

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin, yaz dönemindeki seyahat furyasında yolcuların güvenli şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak üzere demiryolu ve hava yolculuğu hizmetlerinde iyileştirmeler yaptı.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin, yaz dönemindeki seyahat furyasında yolcuların güvenli şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak üzere demiryolu ve hava yolculuğu hizmetlerinde iyileştirmeler yaptı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin (Çin Demiryolları) verilerine göre 1 Temmuz ile 11 Ağustos arasında yaklaşık 309 milyon demiryolu yolcu seyahati gerçekleştirildi ve günlük ortalama seyahat sayısı yaklaşık 7,365 milyona ulaştı.

Çin Demiryolları, Cuma günü yaklaşık 7,2 milyon yolcunun demiryolu seyahati yapmasının beklendiğini bildirdi.

Artan seyahat talebini karşılamak üzere seyahat furyasının yaşandığı dönemde turizm kentleri arasında daha fazla tren hizmete sokuldu ve yeni havayolu güzergahları da eklendi.

Bu yılın yaz seyahat furyası, 1 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında 62 gün sürecek. Üniversite öğrencilerinin evlerine döndüğü ve aile ziyaretleri ve tatillerden kaynaklı ulaşım talebinin arttığı dönem olan seyahat furyası, Çin demiryolları sistemi için genellikle yoğun bir sezon olarak biliniyor.