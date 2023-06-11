Çin, yaz hasadında tahıl kayıplarını en aza indirmeye çalışıyor

Çin, toprağın suyu emmesi ve sıcak hava dalgası gibi hava durumu zorluklarına karşılık bu yılın yaz hasadı sırasında tahıl kayıplarını en aza indirmeye yönelik çabaları artırdı. Henan eyaleti, ülkenin buğday üretiminin dörtte birinden fazlasını karşıladığı için 'Çin'in tahıl ambarı' olarak anılıyor. Eyalet, şiddetli yağmurlar tarlaları çamur haline getirdiği için zorlu bir güçlükle karşı karşıya. Kategori: Ekonomi

Çin, toprağın suyu emmesi ve sıcak hava dalgası gibi hava durumu zorluklarına karşılık bu yılın yaz hasadı sırasında tahıl kayıplarını en aza indirmeye yönelik çabaları artırdı.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaleti, ülkenin buğday üretiminin dörtte birinden fazlasını karşıladığı için "Çin'in tahıl ambarı" olarak anılıyor.

Eyalet, şiddetli yağmurlar tarlaları çamur haline getirdiği için zorlu bir güçlükle karşı karşıya.

Çiftçiler, buğdayı bozulmadan önce hasat etmek için zamana karşı yarışıyor.

SES (Çince): WU DONGXİNG, Yuanying köyü yetkilisi:

"Hasat etmeye Salı günü başladık. Şimdiye kadar (7 Haziran akşamı) 600 mudan fazla (yaklaşık 40 hektar) buğday tarlasının hasadını yaptık. Yaklaşık 300 mu kaldı. Bu geceye kadar işi bitirmeyi planlıyoruz."

Henan'da Cuma sabahı itibarıyla yaklaşık 79,5 milyon mu (yaklaşık 5,3 milyon hektar) buğday hasat edildi. Bu, eyaletteki toplam ekim alanının yüzde 93'ünü oluşturuyor.

Henan'a komşu Anhui eyaletinde ise yaklaşık 2,87 milyon hektar buğday tarlası bulunuyor.

Eyalette, nakliye ve depolama sırasındaki kayıpları en aza indirmeye odaklanılarak buğday hasadına yönelik çalışmaları iyileştirme çabaları güçlendirildi.

Eyalette geçen yıl yüzde 2'nin altında buğday rekolte kaybı oranı elde edildi.

Çin Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi, ülkede tahıl rezervlerini modernize ve yeniden inşa etmek için çaba sarf edildiğini açıkladı. Gelecekte tahıl için daha çevre dostu soğuk hava tesisleri inşa edilmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor. (XHTV)