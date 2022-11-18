Çin Yatırım Fuarında Yaklaşık 500 Milyar Yuan Değerinde Anlaşma İmzalandı

SHENYANG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin ticaret departmanına göre, eyaletin merkezi Shenyang'da Cuma günü başlayan yatırım fuarında 499,2 milyar yuan (70,22 milyar ABD doları) değerinde anlaşma imzalandı.

SHENYANG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin ticaret departmanına göre, eyaletin merkezi Shenyang'da Cuma günü başlayan yatırım fuarında 499,2 milyar yuan (70,22 milyar ABD doları) değerinde anlaşma imzalandı.

2022 Liaoning Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda imzalanan 315 anlaşmanın kapsamı, akıllı üretim ve yeni enerjiden yeni malzemelere kadar uzanıyor.

"Dışa Açılma Kanalını Genişletin, Yeşil Kalkınmayı Paylaşın" temalı fuar, Liaoning'in yeniden canlandırılması ve geliştirilmesinde elde edilen başarıları teşvik etmenin yanı sıra, eyalet ile diğer taraflar arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

Fuarda ayrıca, Japonya ve Güney Kore ile ekonomik ve ticari işbirliğine odaklanan bir dizi etkinlik de düzenlenecek.