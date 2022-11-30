Çin, Yaşlılarda Kovid-19 Aşısı Uygulamasını Daha da Artıracak

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin hükümeti, yaşlı nüfusun Kovid-19'a karşı korunması amacıyla bu hassas grupta aşılanma oranlarını artırmaya yönelik bir çalışma planı yayınladı.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin hükümeti, yaşlı nüfusun Kovid-19'a karşı korunması amacıyla bu hassas grupta aşılanma oranlarını artırmaya yönelik bir çalışma planı yayınladı.

Salı günü Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'u ortak önleme ve kontrol mekanizması tarafından açıklanan çalışma planı, hastalığa yakalanan yaşlılarda ciddi ya da kritik hastalık ve ölüm riskini azaltmak üzere aşıların koruyucu etkisinden yararlanmayı amaçlıyor.

Çalışma planına göre aşılama çalışmalarına hükümet önderlik yapacak, çalışmalar departmanlar arasında koordinasyon aracılığıyla yürütülecek ve çalışmalarda yerel yetki çevrelerinin sorumluluğu sağlanacak.

Plan, yaşlılarda aşılama çalışmaları konusunda hassas araştırma ve yönetimin sağlanmasını, ilgili hizmetlerin daha fazla geliştirilmesi ve gözetimin artırılmasını gerektiriyor.

Plan ayrıca aşılanma oranlarının 80 yaş ve üzeri kişilerde artırılmasının hızlandırılması ve 60-79 yaşlarındaki kişilerde bu oranın yükseltilmesine devam edilmesi çağrısında bulunuyor.