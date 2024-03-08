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Çin, yaşlılara evde bakım hizmetlerini iyileştirecek

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Çin Sivil İşler Bakanı Lu Zhiyuan, evde yaşamayı tercih eden yaşlılara yönelik hizmetlerin iyileştirileceğini açıkladı. Ev bazlı akıllı bakım yatakları ve ev hizmetleri sunulacak.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Sivil İşler Bakanı Lu Zhiyuan, çoğu Çinli yaşlının evde yaşamayı tercih etmesinden dolayı evde bakım hizmeti alan yaşlılara yönelik hizmetlerin iyileştirileceğini söyledi.

Lu, Cuma günü devam eden "İki Toplantı" çerçevesinde yaptığı açıklamada, bakanlığın ev ortamlarını yaşlıların hayatını kolaylaştıracak şekilde adapte edeceğini ve bu bağlamda ev bazlı akıllı bakım yatakları geliştireceğini ve yemek, temizlik, ilaç ve banyo gibi konularda yaşlılara yardımcı olacak ev hizmetleri sunacağını belirtti.

Özellikle çocukları evden ayrıldıktan sonra yalnız kalanlar ve yalnız ya da tek başına yaşayan yaşlılar için bir ziyaret ve bakım sistemi geliştirmenin zorunlu olduğunu vurgulayan Lu, topluma yerleşik yaşlı bakım kurumlarının da güçlü şekilde geliştirilerek "yaşlıların, kendi evlerinde hizmetlere rahat şekilde ulaşmalarının sağlanacağını" dile getirdi.

Bakanın verdiği bilgilere göre Çin'de 2023 itibarıyla 297 milyona ulaşan 60 yaş ve üzeri kişiler, ülke nüfusunun yüzde 21,1'ini oluşturuyor.

"İki Toplantı" Çin Ulusal Halk Kongresi'nin ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık toplantılarını ifade ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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